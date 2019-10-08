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ACF, il 10 ottobre alla fiera di Scandicci ci saranno: Benassi, Venuti, Ghezzal e Dalbert

Henrique Dalbert, Marco Benassi, Rachid Ghezzal e Lorenzo Venuti saranno presenti giovedì 10 ottobre per la sessione di autografi alla fiera di Scandicci. La presenza dei giocatori della Fiorentina è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2019 12:59
ACF, il 10 ottobre alla fiera di Scandicci ci saranno: Benassi, Venuti, Ghezzal e Dalbert - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Henrique Dalbert, Marco Benassi, Rachid Ghezzal e Lorenzo Venuti saranno presenti giovedì 10 ottobre per la sessione di autografi alla fiera di Scandicci. La presenza dei giocatori della Fiorentina è stata una scelta voluta dalla società per rendere sempre più forte il legame tra i tifosi e i calciatori.

Fonte: Violachannel

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