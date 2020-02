Prosegue il percorso di recupero di Franck Ribery, attaccante francese della Fiorentina infortunatosi al legamento della caviglia destra ormai a fine novembre. Come mostrano alcuni contenuti condivisi su Instagram e come appreso da TuttoMercatoWebbil classe ’83 è tornato oggi in Baviera per togliersi la vite dalla caviglia e tra stasera e domani farà ritorno a Firenze per continuare al centro sportivo la riabilitazione.

Con il passo avanti di oggi Ribery potrà gradualmente lasciare le stampelle e soprattutto potrà muovere di nuovo a tutti gli effetti la caviglia fin qui bloccata dalla vite. Restano ancora da accertare i tempi effettivi di recupero, anche se ci vorrà almeno un mese prima di rivedere in campo il campione francese.

TuttoMercatoWeb.com