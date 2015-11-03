Notizie Infortunio Ribery Fiorentina

Prosegue il recupero di Ribery. L'asso francese oggi in Baviera per rimuovere la vite alla caviglia
07 febbraio 2020 13:36
Gandini: "I viola sono meglio di cosi, ma l'infortunio di Ribery ha rovinato tutto. L'Atalanta.."
16 gennaio 2020 08:25
Ribery ringrazia la Fiesole: "Il vostro supporto mi da motivazioni più grandi per tornare.."
16 dicembre 2019 13:37
Ribery parte per la Germania: domani l'operazione e maggiori informazioni sui tempi di recupero
13 dicembre 2019 16:51
Bocci: "Con l'Inter la gara della disperazione. Ribery? Forzati i tempi di recupero.."
13 dicembre 2019 08:15
Sospiro di sollievo per Ribery, cercherà di essere in campo nella sfida con la Roma
02 dicembre 2019 11:47
Archivio