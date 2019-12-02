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Sospiro di sollievo per Ribery, cercherà di essere in campo nella sfida con la Roma

Come riporta La Nazione, si temeva un brutto stop per Ribery che si è infortunato sabato sera contro il Lecce. Il giocatore viola potrebbe saltare le sfide con Torino, Inter e Roma, ma per quest'ultim...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2019 11:47
Sospiro di sollievo per Ribery, cercherà di essere in campo nella sfida con la Roma - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta La Nazione, si temeva un brutto stop per Ribery che si è infortunato sabato sera contro il Lecce. Il giocatore viola potrebbe saltare le sfide con Torino, Inter e Roma, ma per quest'ultima forzando i tempi potrebbe tornare ad essere disponibile

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