Sospiro di sollievo per Ribery, cercherà di essere in campo nella sfida con la Roma
Come riporta La Nazione, si temeva un brutto stop per Ribery che si è infortunato sabato sera contro il Lecce. Il giocatore viola potrebbe saltare le sfide con Torino, Inter e Roma, ma per quest'ultim...
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2019 11:47
Come riporta La Nazione, si temeva un brutto stop per Ribery che si è infortunato sabato sera contro il Lecce. Il giocatore viola potrebbe saltare le sfide con Torino, Inter e Roma, ma per quest'ultima forzando i tempi potrebbe tornare ad essere disponibile