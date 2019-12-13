Bocci: "Con l'Inter la gara della disperazione. Ribery? Forzati i tempi di recupero.."

Il noto giornalista de Il Corriere Della Sera è intervenuto dagli studi di Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole:"La notizia su Ribery è di una potenza terribile, purtroppo rivela che sono stati fo...

Il noto giornalista de Il Corriere Della Sera è intervenuto dagli studi di Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole:

"La notizia su Ribery è di una potenza terribile, purtroppo rivela che sono stati forzati i tempi di recupero, questo ha determinato la perdita di almeno 15 giorni, adesso la squadra dovrà rialzarsi senza la sua guida. La Fiorentina ha fatto bella figura con le migliori, ma solo in avvio di stagione. Dopo l’ultima sosta non c’è più stata identità, anche le assenze hanno pesato, ma sicuramente qualcosa è andato storto e sicuramente anche l’allenatore ha le sue colpe. E’ stato perso entusiasmo, molti giocatori che inizialmente erano decisivi adesso faticano a far vedere il proprio valore. Inter? L’Inter ha vinto tutte le trasferte di Serie A, per la Fiorentina vista dalla debacle col Cagliari è una partita impossibile, serve la prestazione che comunque non ti garantisce un risultato. La possibile mossa di Pedro è quella della disperazione, viste le enormi difficoltà di Vlahovic, Montella non ha alternative credibili".