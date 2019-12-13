Ribery parte per la Germania: domani l'operazione e maggiori informazioni sui tempi di recupero
ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di oggi, Frank Ribery partirà alla volta della Germania dove si opererà domani.
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 16:51
ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di oggi, Frank Ribery partirà alla volta della Germania dove, accompagnato dal Responsabile dello Staff Medico della Società il Dottor Luca Pengue e dal Fisioterapista Simone Michelassi, si recherà nella struttura ospedaliera di Murnau per essere sottoposto nella giornata di domani a intervento chirurgico alla caviglia destra da parte del Professor Johannes Gabel. Una volta effettuata l’operazione la Fiorentina comunicherà ulteriori informazioni relative alla salute del giocatore ed ai tempi di recupero che si potranno prevedere.