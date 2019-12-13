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Ribery parte per la Germania: domani l'operazione e maggiori informazioni sui tempi di recupero

ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di oggi, Frank Ribery partirà alla volta della Germania dove si opererà domani.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 16:51
Ribery parte per la Germania: domani l'operazione e maggiori informazioni sui tempi di recupero - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di oggi, Frank Ribery partirà alla volta della Germania dove, accompagnato dal Responsabile dello Staff Medico della Società il Dottor Luca Pengue e dal Fisioterapista Simone Michelassi, si recherà nella struttura ospedaliera di Murnau per essere sottoposto nella giornata di domani a intervento chirurgico alla caviglia destra da parte del Professor Johannes Gabel. Una volta effettuata l’operazione la Fiorentina comunicherà ulteriori informazioni relative alla salute del giocatore ed ai tempi di recupero che si potranno prevedere.

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