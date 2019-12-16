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Ribery ringrazia la Fiesole: "Il vostro supporto mi da motivazioni più grandi per tornare.."

Di seguito riportiamo il post apparso sul profilo ufficiale Instagram di Franck Ribery, nel quale ringrazia la curva Fiesole e tutti i tifosi viola per il supporto dopo l'infortunio. Ecco la foto:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 13:37
Ribery ringrazia la Fiesole: "Il vostro supporto mi da motivazioni più grandi per tornare.." -
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Di seguito riportiamo il post apparso sul profilo ufficiale Instagram di Franck Ribery, nel quale ringrazia la curva Fiesole e tutti i tifosi viola per il supporto dopo l'infortunio. Ecco la foto:

Ribery ringrazia la Fiesole: "Il vostro supporto mi da motivazioni più grandi per tornare.."

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