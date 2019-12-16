Ribery ringrazia la Fiesole: "Il vostro supporto mi da motivazioni più grandi per tornare.."
Di seguito riportiamo il post apparso sul profilo ufficiale Instagram di Franck Ribery, nel quale ringrazia la curva Fiesole e tutti i tifosi viola per il supporto dopo l'infortunio. Ecco la foto:
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 13:37
Di seguito riportiamo il post apparso sul profilo ufficiale Instagram di Franck Ribery, nel quale ringrazia la curva Fiesole e tutti i tifosi viola per il supporto dopo l'infortunio. Ecco la foto: