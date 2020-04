L’ex medico sociale viola è intervenuto all’emittente Radio Bruno Toscana:

“Batistuta un ragazzo che ho particolarmente a cuore, legato a lui ho il momento più bello della mia esperienza alla Fiorentina. Intendo dire il gol in finale di Coppa Italia all’Atalanta a Bergamo che ci diede la vittoria.Voglio precisare, però, che a Firenze non ha mai giocato con infiltrazioni alle caviglie. Roberto Mancini è un tecnico top, con lui ho vissuto i primi passi da allenatore e poi alla Lazio. Ho sempre creduto che in nazionale lui avrebbe fatto bene, sta ripagando la mia fiducia in lui. Lui è sempre stato molto bravo nel dare le giuste motivazioni al gruppo, e anche per questa Italia, avere un anno in più sarà un vantaggio. Castrovilli? Tanta roba..”