Luca Calamai è intervenuto in diretta durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“I mezzi di comunicazione sono elementi di comunicazione tra la Fiorentina e i tifosi, mi auguro che questo non sia dettato dall’eccezionalità. Ecco lo stile Commisso, che ha fatto terminare un periodo di chiusure, spero continuerà ancora in meglio. Quello che ha detto Cellino ha gelato letteralmente la Fiorentina. Sappiamo che il canale fra Cellino e Joe Barone esiste, e allora queste parole credo vogliano dire che il presidente del Brescia ha già in mano l’assegno. La Fiorentina è arrivata tardi. Credo anche che l’arrivo di Pulgar, ottimo giocatore, abbia tolto liquidità alle casse della Fiorentina: con i 15 milioni di Pulgar in aggiunta all’offerta estiva, Tonali poteva essere viola. Andava fatto all in. In questo momento la Fiorentina ha liquidità e molto potere di acquisto, ma c’è il problema delle fasce, dell’attrattiva dei club che disputano le coppe”.