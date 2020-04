Cesare Prandelli: “È stato un insegnante incredibile per me, è l’allenatore che a livello tattico mi ha insegnato più di tutti. Arrivai dalla Serie C al Verona in cadetteria, i suoi consigli mi hanno fatto crescere tanto. Da lui ho imparato soprattutto la cura dei dettagli e l’attenzione a ogni aspetto tecnico/tattico. A Firenze poi abbiamo vissuto un’annata fantastica conquistando il quarto posto e giocando un gran calcio”.

TuttoMercatoWeb.com