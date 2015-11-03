Notizie Brocchi Fiorentina

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Brocchi svela: “Lasciai la Fiorentina per Corvino. Mi disse: ‘Non ti faccio fare la pensione a Firenze”

18 marzo 2026 11:35

Brocchi: "La Fiorentina ha una squadra migliore della classifica, può ancora arrivare in Europa"

19 ottobre 2025 09:02

Brocchi contro Corvino: "Non può dire che i giovani italiani siano scarsi, non giocano per altri motivi"

19 settembre 2025 16:55

Fiore: "In viola un'annata bellissima, poi Calciopoli cancellò tutto il buono che avevamo fatto come gruppo"

10 aprile 2025 12:55

Brocchi: "Non ero un pazzo a tenere giocatori come Cutrone in panchina"

28 giugno 2020 22:21

Brocchi: "Serve Castrovilli al Milan per il centrocampo. Tre anni fa lo segnalai, spero cresca ancora"

11 giugno 2020 12:08

Brocchi: "Mister Prandelli mi ha ispirato. A Firenze facemmo una stagione top arrivando quarti"

16 aprile 2020 13:45

Pasqual: "Il primo anno in viola il gruppo fece la differenza. Volevo finire la carriera a Firenze ma..."

31 marzo 2020 19:26

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