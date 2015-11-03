Notizie Brocchi Fiorentina

Brocchi svela: “Lasciai la Fiorentina per Corvino. Mi disse: ‘Non ti faccio fare la pensione a Firenze”
18 marzo 2026 11:35
Brocchi: "La Fiorentina ha una squadra migliore della classifica, può ancora arrivare in Europa"
19 ottobre 2025 09:02
Brocchi contro Corvino: "Non può dire che i giovani italiani siano scarsi, non giocano per altri motivi"
19 settembre 2025 16:55
Fiore: "In viola un'annata bellissima, poi Calciopoli cancellò tutto il buono che avevamo fatto come gruppo"
10 aprile 2025 12:55
Brocchi: "Non ero un pazzo a tenere giocatori come Cutrone in panchina"
28 giugno 2020 22:21
Brocchi: "Serve Castrovilli al Milan per il centrocampo. Tre anni fa lo segnalai, spero cresca ancora"
11 giugno 2020 12:08
Brocchi: "Mister Prandelli mi ha ispirato. A Firenze facemmo una stagione top arrivando quarti"
16 aprile 2020 13:45
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