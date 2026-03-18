Brocchi svela: “Lasciai la Fiorentina per Corvino. Mi disse: ‘Non ti faccio fare la pensione a Firenze”

L’ex calciatore della Fiorentina Cristian Brocchi ha parlato al Podcast centrocampo della sua stagione alla Fiorentina, queste le sue parole:

“L’anno alla Fiorentina ho vinto la classifica di rendimento dei centrocampisti in Serie A. Ho fatto un anno importante. Venivo da un anno al Milan che avevo fatto male per minuti giocati e rendimento. Poi mi chiamò Prandelli e non potevo dire di no. Faccio una annata strepitosa, a fine anno sarei rimasto a Firenze ma mi ero trasferito dal Milan in prestito con diritto di riscatto.

La Fiorentina mi avrebbe tenuto ma il Milan mi voleva riportare a casa e mi offriva 3 anni di contratto al doppio delle cifre che prendevo a Firenze.

Andai da Corvino e gli dissi: ‘Non voglio fare il giochino che il Milan mi offre di più e vengo da te a chiedere più soldi, ma almeno pareggiami i 3 anni di contratto. Fammi comprare casa a Firenze.’ Anche perchè quella è una piazza strepitosa, mi aveva dato tanto. Sapendo che sarei rimasto 3 anni avrei comprato casa e portato la famiglia. Corvino mi rispose: ‘Non ti faccio fare la pensione a Firenze.’ Ma io avevo 30 anni, che pensione? Andavo ancora a 1000 all’ora. Così presi gli strinsi la mano e tornai al Milan.”