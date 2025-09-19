Brocchi contro Corvino: "Non può dire che i giovani italiani siano scarsi, non giocano per altri motivi"

L'ex centrocampista di Fiorentina e Milan ha attaccato l'ex dirigente della squadra viola per alcune dichiarazioni

A Calcio Franco su Youtube, è intervenuto l'ex centrocampista di Fiorentina e Milan Christian Brocchi che si è rivolto contro il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino: "A me spiace dirlo, però quando sento un direttore come Corvino con cui ho lavorato a Firenze dire che i giovani italiani sono scarsi, devo rispondere e dire che è una falsità. Non sono scarsi, spesso si va sugli stranieri per altre ragioni, ma non parliamo di tecnica perché non è vero. Non giocano per altri motivi e non perché stanno al telefono piuttosto che giocare per strada. I motivi sono ben altri e dobbiamo prendere la questione molto seriamente, non me l'aspettavo e non mi è piaciuto."