di Marco Collini

Oggi spegne 62 candeline l’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli. Arrivato in viola nel 77′ e rimasto fino all’86’. In riva all’Arno ha collezionato 259 presenze. Era titolare nella stagione del secondo posto del famoso”meglio secondo che ladri” nella stagione 81/82. In Nazionale si laureò campione del mondo nel 1982 in Spagna, dove svolgeva il ruolo di terzo portiere. Titolare nell’edizione seguente in Messico 86′.

