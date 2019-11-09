Commisso: "Sono contento per Castrovilli. È bellissimo vedere la sua dedica alla mamma, i valori per la famiglia fanno parte della sua semplicità"
Ecco le parole del presidente Rocco Commisso sulla convocazione in Nazionale di Castrovilli: "Sono molto contento per Castrovilli, un ottimo riconoscimento per l’impegno che ha dimostrato da quando è...
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2019 17:11
Ecco le parole del presidente Rocco Commisso sulla convocazione in Nazionale di Castrovilli: "Sono molto contento per Castrovilli, un ottimo riconoscimento per l’impegno che ha dimostrato da quando è in ritiro e anche qui nella tournée americana. Adesso deve continuare a lavorare rimanendo umile e concentrato. Bellissimo vedere la sua dedica alla mamma, i valori per la famiglia fanno parte della semplicità di Gaetano. Buon viaggio ragazzi!"
Fonte: Violachannel