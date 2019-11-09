Commisso: "Sono contento per Castrovilli. È bellissimo vedere la sua dedica alla mamma, i valori per la famiglia fanno parte della sua semplicità"

Ecco le parole del presidente Rocco Commisso sulla convocazione in Nazionale di Castrovilli: "Sono molto contento per Castrovilli, un ottimo riconoscimento per l’impegno che ha dimostrato da quando è...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2019 17:11

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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