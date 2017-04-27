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Cassano: "La Juventus puo vincere tutto ma il livello si è abbassato. Ricordate la Fiorentina di Batistuta, Rui Costa ed Edmundo?

In Italia c'erano le sette sorelle negli anni 90, adesso non c'è più nulla. Per la Juventus è tutto facile" così Cassano alla Gazzetta dello Sport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 aprile 2017 11:20
Cassano: "La Juventus puo vincere tutto ma il livello si è abbassato. Ricordate la Fiorentina di Batistuta, Rui Costa ed Edmundo? -
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Antonio Cassano ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche della Fiorentina degli anni 90: "La Juve continuerà a vincere, sono bravi e anche forti di testa. Ma il livello si è abbassato. A fine anni Novanta c’erano le sette sorelle. La settima, la Fiorentina, aveva in attacco Rui Costa, Edmundo e Batistuta. Ecco perché posso continuare a giocare a lungo e fare la differenza e non è giunto il momento di smettere”.

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