La verità di Cecchi Gori su Edmundo: “Nel contratto c’era scritto che doveva andare ad un processo”

Vittorio Cecchi Gori, nel corso della sua intervista al Corriere fiorentino, ha parlato anche del viaggio in Brasile di Edmundo, in piena lotta per lo scudetto e dopo l’infortunio di Batistuta. Queste le parole dell’ex patron della Fiorentina:

«Mi dà fastidio tuttora. Come sempre succede nel campionato italiano, all’ultimo ci sono un po’ di influenze esterne che in qualche modo intaccano il risultato. Subimmo qualche torto, ci fu qualche speculazione sul fatto che Edmundo fosse tornato in Brasile per il carnevale. Non era vero, nel contratto era previsto che dovesse rientrare per presentarsi a un processo. Ci furono malumori. E Batistuta si fece male. E poi avevamo subito torti arbitrali anche in Europa, la squalifica del campo dopo il Barcellona, quell’assurdo petardo l’anno dopo a Salerno in campo neutro dopo aver vinto 2-0 all’andata”