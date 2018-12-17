Galli:" Il gesto di Simeone sta a significare quanto tenga alla causa viola. Ricordo situazioni in passato.."

Il gesto di Simeone che zittisce le critiche di queste settimane è un argomento che continua a ricevere molta attenzione. A prendere le difese del centravanti è l'ex portiere viola Giovanni Galli: "In...

Il gesto di Simeone che zittisce le critiche di queste settimane è un argomento che continua a ricevere molta attenzione. A prendere le difese del centravanti è l'ex portiere viola Giovanni Galli: "In passato ci sono stati comportamenti come quelli di Edmundo che mi hanno fatto arrabbiare perché gravi ed irrispettoso. Ma il gesto di Simeone è comprensibile, pur non giustificabile. Ha 23 anni, ha ingoiato diversi rospi e si è sfogato. Lui era il primo ad essere dispiaciuto per la situazione viola, perciò la reazione fa capire che è concentrato sulla Fiorentina, non possiamo metterlo alla gogna per questo".

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