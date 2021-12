Toldo: “Non abbiamo vinto lo scudetto per l’infortunio di Batistuta e la fuga di Edmundo”

L’ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

“Non so dove possa arrivare la Fiorentina in questa stagione, ero un portiere, figuratevi se mi metto a fare pronostici. In una piazza, se c’è unità d’intenti si può arrivare lontano. Vlahovic bisogna goderselo fin quando c’è. Lo sapete che io tifo sia Fiorentina che Inter, dunque spero davvero che si possa arrivare lontano. Noi, ad esempio nel 98 potevamo vincere lo scudetto poi l’infortunio di Batistuta ed Edmundo che è partito per il carnevale hanno fatto svanire tutto” conclude Toldo.

