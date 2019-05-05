(VIDEO): Empoli-Fiorentina nel segno di Edmundo. Che giocate quel giorno ad Empoli...
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina che, a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel ci introduce al match odierno contro l’Empoli. Il tutto nel segno di “O’Animal”...
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 13:35
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina che, a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel ci introduce al match odierno contro l’Empoli. Il tutto nel segno di “O’Animal”, Edmundo: