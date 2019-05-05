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(VIDEO): Empoli-Fiorentina nel segno di Edmundo. Che giocate quel giorno ad Empoli...

Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina che, a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel ci introduce al match odierno contro l’Empoli. Il tutto nel segno di “O’Animal”...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 13:35
(VIDEO): Empoli-Fiorentina nel segno di Edmundo. Che giocate quel giorno ad Empoli... -
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Edmundo
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Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina che, a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel ci introduce al match odierno contro l’Empoli. Il tutto nel segno di “O’Animal”, Edmundo:

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