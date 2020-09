Batistuta contro Cecchi Gori: “Far andare Edmundo al carnevale è stato un tradimento della società”

All’interno del suo docufilm, Gabriel Batistuta ha ripercorso la stagione 98/99 quando la Fiorentina era prima in classifica e favorita a vincere lo scudetto. Quando a febbraio Batistuta si fece male contro il Milan e costretto a stare 40 giorni fermo, Edmundo andò in Brasile per il carnevale, queste le parole della bandiera viola: “Non fu grave il fatto che un giocatore voglia andare a ballare al carnevale in Brasile. La cosa grave è stata che la società glielo abbia permesso. Per me è stato come un tradimento. Questa cosa è stata l’inizio della fine del mio rapporto con la Fiorentina, sono andato alla Roma nonostante a Firenze mi sentissi un re”

LEGGI ANCHE, COMMISSO INCONTRA VLAHOVIC. I DETTAGLI DEL SUO INCONTRO