Edmundo: “Fuga in Brasile? Tornassi indietro aiuterei la Fiorentina a vincere lo scudetto ma ere un periodo particolare”

Veder giocare i viola è sempre speciale e mi riporta a quello che ho vissuto

Edmundo, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato al Corriere Fiorentino: “Veder giocare i viola è sempre speciale e mi riporta a quello che ho vissuto. È stato bello vedere esultare ai rigori e per il pari col Monza, bisogna lavorare ma il tempo c'è. Fuga in Brasile? Tornassi indietro salirei sul treno per Udine e aiuterei la Fiorentina a vincere lo scudetto era un periodo particolare per me e sentivo di dover tornare a casa.

Rayan? Un talento puro, già in Nazionale U20, un grande investimento. Ma dopo questo ritorno a Firenze sarò ancor più tifoso viola. La passione qui entra dentro”.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-gudmundsson-vola-in-islanda-per-il-processo-e-sereno-ma-sara-out-con-latalanta/266986/