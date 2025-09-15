Bettarini: "Cecchi Gori disse ad Edmundo che a Bagno a Ripoli c'era il mare, Batistuta era un po' tirchio"
L'ex calciatore della Fiorentina Stefano Betterini ha lasciato un intervista alla Gazzetta Dello Sport dove ha parlato tra le tante cose di Edmundo e di Batistuta, queste le sue parole:Edmundo, ex com...
L'ex calciatore della Fiorentina Stefano Betterini ha lasciato un intervista alla Gazzetta Dello Sport dove ha parlato tra le tante cose di Edmundo e di Batistuta, queste le sue parole:
Edmundo, ex compagno al Franchi.
«La Viola ha uno scudetto in meno perché lui scappò in Brasile per il Carnevale. Cecchi Gori gli disse che a Firenze c’era Bagno a Ripoli, quindi il mare.
Quando scoprì che non era vero andò fuori di testa. Io e Cois lo portavamo a Viareggio a mangiare il pesce. Un fenomeno: a Empoli vinse da solo dopo aver lanciato una ciabatta al vice del Trap. Era rimasto a dormire».
Batistuta, infine?
«Un fenomeno. Anche se un po’ tirchio».