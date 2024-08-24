L'intermediario italiano di Rayan Vitor conferma: "Fiorentina ci pensa, garantisce Edmundo"

Duccio Chelazzi rappresentante italiano della giovane ala brasiliana paragona il giocatore ad illustri interpreti del ruolo visti a Firenze

Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato in anteprima dell'interesse della Fiorentina per il gioiellino brasiliano Rayan Vitor Simplicio Rocha, in forza al Vasco Da Gama. L'intermediario italiano del giovane talento carioca , Duccio Chelazzi, è stato intervistato da TV Play ed ha parlato del classe 2006:

"È cresciuto con il mito di Edmundo, amico ed ex compagno di squadra di suo padre Valkmar. Se arriva alla Fiorentina non dipende da me, ma il club è informato sui fatti e prenderanno le loro decisioni. Ricorda un po' Nico Gonzalez e Ilicic, però con la cattiveria e la fame di Adriano".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

CM.com: da Chiesa a Nico quasi 200 milioni di buoni motivi per superare una rivalità

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