Nostalgia Edmundo: "Mi manca Firenze, sempre grazie di tutto alla Fiorentina"
Non perde occasione Edmundo di ricordare i suoi giorni a Firenze con la maglia della Fiorentina. Post romantico del brasiliano su Instagram
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2017 12:43
Tanta nostalgia per il centravanti brasiliano Edmundo della Fiorentina della fine degli anni 90, la punta ha dedicato un post su instagram ai colori viola scrivendo ""Mi manca Firenze, sempre grazie di tutto alla Fiorentina". Questo il post su Instagram di Edmundo