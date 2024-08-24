Edmundo torna a Firenze: visita al Viola Park, poi al Franchi. In ballo però c'è anche il mercato

L’ex attaccante della Fiorentina tra una settimana dovrebbe fare tappa tra il Viola Park e lo stadio Franchi.

Edmundo torna a Firenze. L’ex attaccante della Fiorentina tra una settimana dovrebbe fare tappa tra il Viola Park e lo stadio Franchi. L’abbraccio con gli amici fiorentini, per un indimenticato protagonista (nel bene nel male) di quella squadra che nel 1999 sfiorò il terzo scudetto con Batistuta, Rui Costa e Trapattoni in panchina. Nelle idee di Edmundo ci sarebbe la visita al centro sportivo di Bagno a Ripoli per conoscere di persona la nuova dirigenza viola e poi, l’1 settembre, assistere allo stadio alla sfida di campionato col Monza.

Ma dietro al suo ritorno a Firenze, che coincide con gli ultimi giorni di calciomercato, c’è anche altro. Edmundo, infatti, è entrato con un gruppo di soci nel Vasco da Gama (il suo primo e grande amore calcistico) dopo l’uscita di scena di 777 Partners che controllava il club brasiliano prima dell’ingresso di “ O Animal” e dei soci. Nei giorni scorsi è rimbalzato un nome che in Brasile sta già facendo parlare di sé. Si tratta di Rayan Vitor, attaccante classe 2006 del Vasco da Gama sul quale alcuni club, anche italiani, hanno messo gli occhi. Istinto del gol, fisico e numeri davvero interessanti per il giovane talento che milita nell’U20 della Seleção. La Fiorentina si è informata ma al momento considera troppo alta la richiesta di 10 milioni di euro da parte dei brasiliani. Su Rayan ci sarebbero anche top club come Barcellona e Manchester City. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/tuttosport-kostic-pronto-a-firmare-un-triennale-con-la-fiorentina-si-puo-chiudere-a-7-milioni/265245/