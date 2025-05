Fiorentina sentito cosa dicono da Roma? “La Conference non entusiasma i tifosi della Lazio”

Tommaso Fefè, giornalista della sezione Lazio di calciomercato.com, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la sfida tra Lazio e Lecce, che la Fiorentina seguirà con particolare interesse:

“I tifosi della Lazio non hanno mai mostrato grande entusiasmo per la Conference League, ma credo sia una percezione diffusa. L’obiettivo vero è provare a soffiare il posto in Europa League alla Roma, magari facendo uno ‘sgarbo’ ai cugini. La squadra ci tiene a chiudere bene la stagione, anche per rompere il trend negativo nelle partite casalinghe – una sola vittoria nel girone di ritorno.

Baroni vuole giocarsi tutte le sue carte fino alla fine, cercando una chiusura dignitosa al campionato. In vista del match con il Lecce, la Lazio avrà la rosa quasi al completo, fatta eccezione per il lungodegente Patric. Zaccagni partirà dal primo minuto, mentre Pedro dovrebbe essere preferito a Isaksen nel tridente offensivo.”