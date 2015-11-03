Notizie Isaksen Fiorentina

Fratini: "Se fossi la Fiorentina prenderei Ibrahima Bamba, difensore dell'Al-Duhail, e Isaksen dalla Lazio"
03 dicembre 2025 16:34
Fiorentina sentito cosa dicono da Roma? “La Conference non entusiasma i tifosi della Lazio”
22 maggio 2025 16:48
Nainggolan sicuro: "Guendouzi una pippa, meglio Duncan di lui. Isaksen non lo metto davanti a Nico Gonzalez"
11 aprile 2024 08:40
Non solo la Fiorentina vuole Isaksen, ci sono anche Milan e Borussia Dortmund sul talento del Midtjylland
14 ottobre 2022 17:14
Sky Sport annuncia: "La Fiorentina ha fatto un'offerta concreta per Isaksen, stella del Midtjylland"
16 settembre 2022 18:02
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