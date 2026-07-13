Nazione svela: "La Fiorentina ha sondato Isaksen della Lazio"

Un'accelerata da parte di Paratici è attesa anche in attacco

Ma un'accelerata da parte di Paratici è attesa anche in attacco. Grosso attende almeno quattro esterni offensivi, compreso quel Koleosho rimasto fin troppo in standby ma che nel frattempo avrebbe comunicato al Paris Fc (che offre di più al Burnely) di voler approdare in viola. Giorni importanti, anche e soprattutto là davanti, dove in lista restano sempre Bakayoko, Lang e Zhegrova. E un sondaggio la Fiorentina lo avrebbe fatto anche per Isaksen della Lazio. Lo scrive La Nazione.