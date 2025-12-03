Fratini: “Se fossi la Fiorentina prenderei Ibrahima Bamba, difensore dell’Al-Duhail, e Isaksen dalla Lazio”

Il talent scout, Michele Fratini è stato intervistato a Radio FirenzeViola . Ecco le sue parole: “Ibrahima Bamba, è un giocatore che prenderei subito per gennaio, classe 2002, grande struttura fisica e imponente, passa da Pro Vercelli e va direttamente in Serie A al Vitoria Guimaraes in Portogallo e da lì lo prende questo club arabo dove c’è Roberto Mancini, lo vorrebbero in diversi pure il Milan. E’ un difensore centrale, bravissimo nel gioco aereo, potrebbe giocare sia centrale difensivo sia terzino destro perché ha gamba e molta corsa e ha fatto anche il mediano di rottura essendo possente fisicamente. Questo 23enne è scappato dai radar dell’Italia, costa sui sei/sette milioni, questi sono profili da prendere visto che si sta cercando un centrale e visto che qualcuno potrebbe uscire a gennaio, per esempio Comuzzo anche se io mi auguro di no, è riuscito a dire di no al Napoli e all’Arabia. Su Comuzzo: “Comuzzo deve tornare a essere titolare, per me è molto forte ed è uno dei pochi che sa tenere l’uomo. Visto che la Fiorentina sta navigando in cattive acque, deve fare cassa, non svendere i giocatori ma visto che ha speso diversi soldi è normale che deve rifare la squadra, devono cambiare facce”.

Un commento su Arthur: “I brasiliani non li vediamo più nel campionato italiano, è un buon giocatore in confronto a quelli che abbiamo oggi potrebbe essere un lusso, l’unico problema è che percepisce troppo, la Juve ce l’ha ancora sottopaga. Se mi parli di David Turnbull lo prenderei subito, classe 99 e lui è un Perisic scozzese, sono tre anni che lo vedo e a mio avviso potrebbe essere un profilo alto e vale dieci milioni ed è un giocatore pronto”.

Un nome per il ruolo d’esterno: “Io prenderei Isaksen perché nei contropiedi ha cambio di accelerazione, cambio passo, ha imparato a fare la fase di ripiego, va in fondo al campo, è in nazionale danese e sarebbe perfetto”.