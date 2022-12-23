Pedro, l'ex calciatore della Fiorentina reduce dal Mondiale con il Brasile è in vacanza a Firenze

Dopo il Mondiale, il brasiliano si sta rilassando in Toscana, oggi a Firenze città che conosce bene per la sua esperienza in maglia viola

Pedro, l'ex calciatore della Fiorentina è stato avvistato a Firenze. Dopo il Mondiale con il Brasile in Qatar, il giocatore del Flamengo ha deciso di trascorrere le vacanze con la sua fidanzata in Toscana. Oggi si sta godendo la città fiorentina, che conosce bene per il suo breve passato in maglia viola.

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