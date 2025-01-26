Marelli boccia Rapuano: "Manca l'espulsione a Pedro. Kean su Rovella non è da rosso, colpo fortuito"

Marelli ha bocciato la prestazione di Rapuano, reo di non aver espulso Pedro e di essersi fatto sfuggire la partita di mano

L’ex arbitro Luca Marelli ha discusso a DAZN la prestazione arbitrale di Rapuano, ritenuta ampiamente insufficiente a causa di alcuni grossi errori in Lazio-Fiorentina. Queste le sue parole:

Sui gialli non dati a Beltran: “La prestazione di Rapuano non è buona, la partita gli è sfuggita di mano dal 70esimo in poi, non è stato in grado di controllarla. Innanzitutto, mancano un paio di ammonizioni a Beltran, per esempio.”

Su Romagnoli-Pongracic: “Romagnoli subisce un colpo al volto prima del calcio d’angolo, si stavano strattonando a vicenda lui e Pongracic e gli è finito un dito nell’occhio, ma non sarebbe stato punibile perché il calcio d’angolo non era ancora stato battuto. Il VAR non poteva intervenire.”

Su Pedro: “Manca la seconda ammonizione a Pedro, che ha spintonato a pallone lontano Ranieri. Pedro era già stato ammonito, sarebbe stato espulso, è un comportamento antisportivo. Qui c’è un grosso errore di Rapuano, che ha visto bene cosa è successo e non è intervenuto, francamente non si capisce perché.”

Sul contatto Kean-Rovella: “Al 97esimo c’è un colpo di Kean su Rovella, che però prima ha pestato il piede destro a Kean, il quale ritraendolo per il dolore lo ha colpito. Non era un gesto volontario, non c’erano gli estremi per il cartellino rosso, è stato un colpo fortuito.”

LE PAROLE DI BELTRAN

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