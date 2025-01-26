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Beltran: "L'unico modo per vincere era giocare uniti. Mi sacrifico volentieri per la Fiorentina"

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran è intervenuto ai microfoni di DAZN, mostrandosi soddisfatto per la vittoria contro la Lazio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2025 23:14
Beltran: "L'unico modo per vincere era giocare uniti. Mi sacrifico volentieri per la Fiorentina" -
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L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria sulla Lazio, arrivata grazie anche a un suo gol e alla sua grande prestazione Queste le sue parole: "Io penso che oggi l'unica maniera per vincere era giocare uniti. La Lazio ha qualità. Abbiamo sempre dimostrato di essere un grande gruppo. Io lavoro molto per la squadra per la Fiorentina e questo gruppo lo faccio volentieri". Lo riporta TMW.

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