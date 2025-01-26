La Fiorentina rialza la testa e batte 2-1 la Lazio che all'ultimo secondo colpisce il palo

La Lazio di Marco Baroni oggi alle 20:45 affronta la Fiorentina di Raffaele Palladino.PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio la Fiorentina con Gudmundsson. Al 3’ subito Lazio pericolosa con Castell...

La Lazio di Marco Baroni oggi alle 20:45 affronta la Fiorentina di Raffaele Palladino.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio la Fiorentina con Gudmundsson. Al 3’ subito Lazio pericolosa con Castellanos che si gira in un lampo e calcia, palla deviata in corner da Pongracic. Al 6’ Gudmundsson prova la conclusione dal limite dell’area, palla fuori dallo specchio della porta. All’11’ Mandragora recupera palla la Fiorentina va in verticale, Beltran imbuca per Gosens che mette un gran cross dentro ed Adlì al volo firma l’1-0 per i viola. Al 15’ cross dentro di Gosens per Folorunsho che tenta il colpo di testa ma è troppo centrale. Al 17’ Folorunsho in verticale per Dodò che mette un cross dentro per Beltran che sigla il 2-0 di testa. Al 26’ Pellegrini tenta la conclusione dalla distanza, palla fuori dallo specchio. Al 34’ Fiorentina ad un calo dal tris, Kean fa da sponda per Gudmundsson che colpisce il palo con un grande gesto tecnico.

SECONDO TEMPO- Il primo pallone del secondo tempo è per la Lazio. Al 52’ Gila calcia dalla distanza. Al 62’ ammonito Palladino per proteste. Fuori Adlì che viene ammonito per proteste, calcia una pallonata in tribuna, Rapuano lo espelle. Al 67’ la palla si stampa sul palo della porta di De Gea. Al 70’ giallo per Dodò per perdita di tempo. Al 71’ ammonito Mandragora. Al 76’ doppio cambio per i viola, fuori Gudmundsson e Dodò, dentro Parisi e Sottil. Al 78’ squillo Fiorentina con una botta di Kean che non trova la porta. All’80’ fuori Dia, al suo posto Noslin. All’86’ fuori Folorunsho al suo posto Richardson. Al 90’ ammonito Pedro e anche Baroni. Al 92’ la Lazio la riapre con Marusic, De Gea la prende ma non riesce a buttarla fuori dalla porta. Espulso Baroni che applaude in modo polemico. Al 95’ gran botta di Marusic, con la mano di richiamo De Gea chiude lo specchio. Rosso anche per Palladino. Nell’ultimo secondo palo della Lazio.

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