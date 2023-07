Disavventura per Pedro in Brasile: si rifiuta di entrare e il preparatore atletico del Flamengo lo aggredisce

Disastrosa e incredibile la disavventura capitata all’attaccante ex Fiorentina Pedro nell’ultima partita disputata dal suo Flamengo contro l’Atletico Mineiro. Chiamato dal preparatore atletico Pablo Fernandez, membro dello staff tecnico di Jorge Sampaoli, l’attaccante classe 1997 non si è alzato per il riscaldamento dalla panchina poiché convinto di non entrare in campo.

Da lì il diverbio, sfociato nello spogliatoio con due pugni in faccia da parte di Fernandez al giocatore. Lo stesso Fernandez si era reso protagonista, nel 2021, di un medesimo episodio quando ai tempi della sua permanenza con Sampaoli a Marsiglia picchiò un tifoso del Nizza.

INFANTINO PUÒ GIOCARE SIA NEL MEZZO CHE ESTERNO