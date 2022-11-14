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CT Brasile critica: "Pedro male alla Fiorentina? Io lo seguivo dal 2018 e sapevo le sue doti"

Il ct del Brasile Tite ha parlato di Pedro e del suo scarso rendimento nel campionato italiano con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2022 13:06
CT Brasile critica: "Pedro male alla Fiorentina? Io lo seguivo dal 2018 e sapevo le sue doti" -
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Dell'esperienza a Firenze dell'ex viola Pedro ha parlato il commissario tecnico del Brasile Tite a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: " Pedro male con la Fiorentina? L’ho convocato in Nazionale nel 2018, era al Fluminense e si infortunò a un ginocchio e non debuttò. È uno che seguiamo da molto e conosciamo le sue qualità e caratteristiche uniche, non sono rimasto sorpreso dalla sua crescita perché sapevo di cosa è capace".

IL PENSIERO DI BASILE 

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