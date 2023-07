Da meteora alla Fiorentina a colpo in Premier? Il Tottenham vuole riportare Pedro in Europa

Pedro Guilherme potrebbe tornare in Europa. L’attaccante brasiliano classe 1997 che in Italia abbiamo visto all’opera (per pochissimo) con la maglia della Fiorentina senza troppa fortuna e che è stato invece in grado di rilanciarsi fortemente con la maglia del Flamengo. Prestazioni che hanno attirato l’attenzione – stando quanto riportato dall’Indipendent – del Tottenham. Pedro, che ha vinto la Copa Libertadores 2022 con il Flamengo oltre al campionato e a varie coppe nelle annate precedenti, sarebbe pronto a tornare in Europa e per lui c’è la possibilità di approdare nella vetrina più ricca e vista del Vecchio Continente, la Premier League.

