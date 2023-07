Rivelazione di Pedullà: “La Juventus pagherà tutto l’ingaggio di Arthur alla Fiorentina, solo bonus viola”

Arthur alla Fiorentina: confermato quanto vi abbiamo anticipato poco fa. Possiamo aggiungere qualche dettaglio in più, un retroscena che emerge tra gli altri. Alla fine la Juve quasi sicuramente si caricherà l’intero ingaggio (5,5 milioni più bonus a stagione), ci sarà un contributo della Fiorentina attraverso i bonus legati al rendimento. I viola pagheranno un prestito oneroso di 2 milioni e hanno fissato il diritto di riscatto a 20 milioni. La Juve era stata disponibile a partecipare inizialmente per il 70-75 per cento, poi ha aperto alla soluzione proposta dalla Fiorentina sull’ingaggio del brasiliano pur di consentire ad Arthur di trovare una sistemazione che gli permettesse di trovare una certa continuità. Poi c’era Italiano che spingeva per averlo, fermo restando che la Fiorentina potrebbe prendere un altro centrocampista tra le richieste per Amrabat e le possibili evoluzioni ne prossimi giorni. Lo scrive Alfredo Pedullà

