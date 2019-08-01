Teotino: "La speranza per Nainggolan c'è. Chiesa aveva l'accordo con la Juve e vuole forzare la cessione"

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dal giornalista sportivo Gianfranco Teotino: "Per quanto riguarda Nainggolan resta da sistemare la questione relativa all'ingaggio del calciatore. La spera...

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dal giornalista sportivo Gianfranco Teotino: "Per quanto riguarda Nainggolan resta da sistemare la questione relativa all'ingaggio del calciatore. La speranza dell'accordo c'è ma non è semplice. Chiesa aveva già un accordo con la Juventus, il giovane era disponibile ma ha trovato la porta chiusa da parte dei viola perchè vogliono ripartire proprio da lui. Il giocatore è ancora scontento e vuole provare a forzare la sua cessione".