“La Fiorentina deve aumentare le fonti di ricavo – ha detto Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione della Fiorentina a Radio Sportiva – . Il mercato estivo dello scorso anno è stato sbagliato, mentre quello di gennaio è stato interessante. Campionato? Fino a qualche settimana non si voleva ripartire, oggi non è più così. Quarantena? È ancora di 14 giorni ma se la commessa al supermercato risulta positiva non si chiude l’intero supermercato…”