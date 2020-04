Queste le parole rilasciate dall’ex responsabile comunicazione della Fiorentina, Gianfranco Teotino a Radio Sportiva: “Quando i governi hanno deciso il calcio si è fermato, è facile dire a posteriori che ci si poteva fermare prima. Non è possibile fare previsioni sulla ripresa anche se sembra che siamo entrati in una fase migliore ma per uscirne servirà ancora tempo. Le squadre poi dovranno tornare ad allenarsi quindi mi auguro che si possa giocare tra fine maggio ed inizio giugno. Per l’ammissione alle coppe penso che se sarà impossibile tornare a giocare verrà utilizzata l’attuale classifica. Se il campionato non dovesse finire non va assegnato lo scudetto e i club retrocessi dovrebbero essere solamente due, considerando la promozione delle due di B”.