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Teotino: "Il tempo per Montella sta scadendo ma mantengo il mio giudizio positivo su di lui"

Queste le parole dell'ex responsabile della comunicazione viola Gianfranco Teorino a Radio Sportiva: "Montella ha dimostrato di saper far giocare bene i viola, mantengo il mio giudizio positivo su di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 20:00
Teotino: "Il tempo per Montella sta scadendo ma mantengo il mio giudizio positivo su di lui" -
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Queste le parole dell'ex responsabile della comunicazione viola Gianfranco Teorino a Radio Sportiva: "Montella ha dimostrato di saper far giocare bene i viola, mantengo il mio giudizio positivo su di lui anche se è necessario ritrovare risultati positivi perché il tempo sta scadendo".

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