Teotino: "Il tempo per Montella sta scadendo ma mantengo il mio giudizio positivo su di lui"
Queste le parole dell'ex responsabile della comunicazione viola Gianfranco Teorino a Radio Sportiva: "Montella ha dimostrato di saper far giocare bene i viola, mantengo il mio giudizio positivo su di...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 20:00
Queste le parole dell'ex responsabile della comunicazione viola Gianfranco Teorino a Radio Sportiva: "Montella ha dimostrato di saper far giocare bene i viola, mantengo il mio giudizio positivo su di lui anche se è necessario ritrovare risultati positivi perché il tempo sta scadendo".