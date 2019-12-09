Teotino: "Il tempo per Montella sta scadendo ma mantengo il mio giudizio positivo su di lui"

Queste le parole dell'ex responsabile della comunicazione viola Gianfranco Teorino a Radio Sportiva: "Montella ha dimostrato di saper far giocare bene i viola, mantengo il mio giudizio positivo su di...

Queste le parole dell'ex responsabile della comunicazione viola Gianfranco Teorino a Radio Sportiva: "Montella ha dimostrato di saper far giocare bene i viola, mantengo il mio giudizio positivo su di lui anche se è necessario ritrovare risultati positivi perché il tempo sta scadendo".