Teotino: "Se Pedro si confermerà in Serie A la Fiorentina può ambire all'Europa"

Queste le parole a Radio Sportiva del giornalista Gianfranco Teotino: "Penso che la Fiorentina possa ambire all'Europa soprattutto se Pedro confermerà di essere quel calciatore di grande qualità e sen...

Queste le parole a Radio Sportiva del giornalista Gianfranco Teotino: "Penso che la Fiorentina possa ambire all'Europa soprattutto se Pedro confermerà di essere quel calciatore di grande qualità e senso del goal per cui è stato acquistato. La squadra sta migliorando di gara in gara acquisendo sempre più fiducia. Pedro è un ragazzo talentoso, con un gran fisico, con il Brasile ha fatto molto bene sono curioso di vederlo giocare in Serie A. Ha tutte le caratteristiche per diventare un giocatore importante".