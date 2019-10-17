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Teotino: "Se Pedro si confermerà in Serie A la Fiorentina può ambire all'Europa"

Queste le parole a Radio Sportiva del giornalista Gianfranco Teotino: "Penso che la Fiorentina possa ambire all'Europa soprattutto se Pedro confermerà di essere quel calciatore di grande qualità e sen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 19:21
Teotino: "Se Pedro si confermerà in Serie A la Fiorentina può ambire all'Europa" -
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Queste le parole a Radio Sportiva del giornalista Gianfranco Teotino: "Penso che la Fiorentina possa ambire all'Europa soprattutto se Pedro confermerà di essere quel calciatore di grande qualità e senso del goal per cui è stato acquistato. La squadra sta migliorando di gara in gara acquisendo sempre più fiducia. Pedro è un ragazzo talentoso, con un gran fisico, con il Brasile ha fatto molto bene sono curioso di vederlo giocare in Serie A. Ha tutte le caratteristiche per diventare un giocatore importante".

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