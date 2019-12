Il noto giornalista Gianfranco Teotino (in passato responsabile della comunicazione viola), è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Questo il suo pensiero su Beppe Iachini, nuovo allenatore della Fiorentina:

“Mi spiace ma non credo che Iachini abbia lo spessore per guidare una società importante come la Fiorentina. I viola hanno deluso anche se la squadra più deludente del campionato in assoluto è il Napoli”.