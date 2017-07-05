Teotino: "Della Valle diversi da come erano all'inizio. I tifosi si sentono abbandonati, serve riavvicinarsi"

Il giornalista Gianfranco Teotino, è stato ospite a Sky Sport, ed ha parlato di Fiorentina e della contestazione avvenuta questo pomeriggio: "Tutti ci auguriamo che i Della Valle stiano preparando un...

Il giornalista Gianfranco Teotino, è stato ospite a Sky Sport, ed ha parlato di Fiorentina e della contestazione avvenuta questo pomeriggio: "Tutti ci auguriamo che i Della Valle stiano preparando un rilancio in fase di mercato, sarebbe l'unica strada per ripristinare l'armonia in città. Probabile che con il comunicato di qualche giorno fa abbiano voluto capire chi sta dalla loro parte e chi no. La società non si è sempre comportata in questo modo, per esempio furono fatte carte false per trattenere Jovetic ai tempi del primo anno di Montella. Il montenegrino voleva andare alla Juventus, ma i Della Valle si opposero e fecero sentire la voce, la volontà dei giocatori non è necessariamente legge. Serve che tornino a farsi vedere e a fare questi tipi di sforzi, la città ha bisogno di dimostrazioni d'amore nei loro confronti."