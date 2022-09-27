Teotino: "Difficile per la Fiorentina riconfermare la passata stagione. Il problema del gol è preoccupante"

Un giocatore come Barak a supporto dell'attacco, come lo abbiamo visto a Verona, può essere l'idea giusta

Gianfranco Teotino, con un passato alla Fiorentina come responsabile della comunicazione, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

"Inizio di stagione? Abbiamo visto le grandi difficoltà della squadra nel trovare la via del gol. Possiamo dire che l'investimento di Cabral non è stato azzeccato e sicuramente ci aspettavamo di più da Jovic: spero possa superare questo momento negativo.

Il gioco della Fiorentina? Sicuramente è una squadra che crea molto. Giocatori come Saponara e Ikoné non hanno mai segnato molto nelle squadre in cui militavano in precedenza: per questo mancano i gol anche dagli esterni. Gonzalez, invece, lo ritengo un calciatore fondamentale ed è mancato molto in questo inizio. Penso che il passaggio ad un 4231 possa portare dei frutti con un maggiore apporto in fase offensiva.

Obiettivi? Riconfermare i risultati della scorsa stagione mi sembra difficile. Nel campionato italiano tutte le squadre si sono rinforzate e non sottovalutiamo la Conference League come dispendio di energie. Vedremo cosa succederà, ma il problema del gol è grave.

Sull'esperienza alla Fiorentina? L'incarico di responsabile della comunicazione è delicato. Quando la vedevi in modo diverso dal presidente, e dovevi cercare di fargli cambiare idea, era sempre complicato."

MILIK SNOBBA LA FIORENTINA

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