Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione della Fiorentina: “Taglio degli stipendi? Non è semplice a farlo quanto a dirlo. Bisogna capire le sorti del campionato. Il danno economico per le società sarebbe molto alto, penso che il taglio degli stipendi non deve nascere dall’iniziativa dei calciatori ma è difficile trovare una giusta norma. Ipotesi Playoff e playout? No, sono contrario perchè le regole a gara in corso non vanno cambiate. Per il futuro invece non ho pregiudizi su questa formula. È difficile sapere se si concluderà o meno la stagione, spero sia possibile ma al primo posto c’è la salute. Se non finisce il campionato non va assegnato lo scudetto, va tenuta in considerazione la classifica solo per le coppe europee”.