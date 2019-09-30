Teotino: "Ribery splendido, ma gli applausi di San Siro erano una provocazione ai propri giocatori"

Gianfranco Teotino, ex dirigente viola, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Un campione come Ribery dà una consapevolezza nuova, è un leader. Splendido lui, splendida la Fiorentina e splendido...

A cura di Redazione Labaroviola 30 settembre 2019 19:22

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