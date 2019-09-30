Labaro Viola

Teotino: "Ribery splendido, ma gli applausi di San Siro erano una provocazione ai propri giocatori"

Gianfranco Teotino, ex dirigente viola, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Un campione come Ribery dà una consapevolezza nuova, è un leader. Splendido lui, splendida la Fiorentina e splendido...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2019 19:22
Teotino: "Ribery splendido, ma gli applausi di San Siro erano una provocazione ai propri giocatori" -
News
Teotino
Ribery
Condividi

Gianfranco Teotino, ex dirigente viola, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Un campione come Ribery dà una consapevolezza nuova, è un leader. Splendido lui, splendida la Fiorentina e splendido il meccanismo che Montella ha costruito attorno al francese. Bravo il pubblico di San Siro ad applaudire gli avversari, ma secondo me era una sorta di provocazione nei confronti dei propri giocatori".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok