Teotino: "Ribery splendido, ma gli applausi di San Siro erano una provocazione ai propri giocatori"
Gianfranco Teotino, ex dirigente viola, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Un campione come Ribery dà una consapevolezza nuova, è un leader. Splendido lui, splendida la Fiorentina e splendido...
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2019 19:22
Gianfranco Teotino, ex dirigente viola, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Un campione come Ribery dà una consapevolezza nuova, è un leader. Splendido lui, splendida la Fiorentina e splendido il meccanismo che Montella ha costruito attorno al francese. Bravo il pubblico di San Siro ad applaudire gli avversari, ma secondo me era una sorta di provocazione nei confronti dei propri giocatori".