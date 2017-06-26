Teotino: "Reazione di pancia dei Della Valle, hanno fatto molto per la Fiorentina. I tifosi dimenticano in fretta..."

Il giornalista sportivo Gianfranco Teotino, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. L'argomento principale è stato il comunicato dei Della Valle, ecco le sue parole: "Dichiarazioni di Cavalli...

Il giornalista sportivo Gianfranco Teotino, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. L'argomento principale è stato il comunicato dei Della Valle, ecco le sue parole: "Dichiarazioni di Cavalli fuori luogo, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, i Della Valle quereleranno lo stilista. Protesta della tifoseria oltre le misure, la stagione è stata molto meno tragica di quanto sostiene la gente. Quella di oggi è stata una reazione di pancia dei proprietari, in 15 anni di Fiorentina hanno portato i Viola dal nulla, all'essere vicina alle grandi. Il comunicato è comprensibile: non vedono riconoscienza dopo aver speso tanti soldi e tanto tempo..."