Intervenuto a “Toscana TV”, Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione della Fiorentina, ha espresso la sua opinione sulla grande esposizione mediatica del presidente della Fiorentina:

“Commisso ha un modo di comunicare nuovo. È un tipo brillante ed empatico. Però se fossi in lui rilascerei meno interviste per dare più peso alle cose importanti che ha da dire, in particolar modo sul fronte del nuovo stadio della Fiorentina”.

“Le possibilità di sviluppo – conclude Teotino – sono rallentate e, quindi, anche l’impatto di Commisso è ridotto”.